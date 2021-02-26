Оппозиция Армении собралась у здания Парламента второй раз за день. Видео

Несколько тысяч человек, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, снова собрались возле парламента Армении. Это второй митинг, который они устраивают за один день.

На кадрах видно, что на проспекте Баграмяна в Ереване появились палатки. Судя по всему, в них останутся ночевать самые ярые противники действующего премьера страны. Ранее протестующие заявляли, что не покинут улицы, пока Пашинян не уйдет с поста премьер-министра страны.

Ожидается, что перед оппозиционерами выступят участники встречи с президентом Арменом Саркисяном — они требовали не принимать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Лидер оппозиционной партии «Родина» и экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян ранее сообщил, что окончательного решения по этому вопросу.

По закону страны, в течение трех дней президент может вернуть Пашиняну документ об увольнении Гаспаряна со своими возражениями. Если премьер с ними не согласится, глава Армении должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. Однако если он не примет эти меры, решение об увольнении начнет действовать автоматически.