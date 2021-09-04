Ополченцы в Панджшере заявили об уничтожении около 600 талибов* за день

Отряды Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер, которая осталась неподчиненной захватившему власть в Афганистане «Талибану»*, уничтожили в субботу около 600 боевиков, сообщил представитель ополченцев Фахим Дашти.

«Сегодня на разных направлениях Панджшера уничтожены порядка 600 террористов-талибов*. Более 1000 боевиков были взяты в плен или сдались сами», — написал он на свой странице в Twitter.

Боевики движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане 15 августа. В стране осталась единственная неподконтрольная им провинция — Панджшер, в которой обосновалось сопротивление под руководством Ахмада Масуда — младшего.

Талибы* ранее объявили о захвате территории мятежного региона и бурно отпраздновали это событие стрельбой в воздух, во время которой погибли 17 человек.

Сейчас они готовят церемонию утверждения состава нового правительства, которое возглавит руководитель политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.