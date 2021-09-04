Прошедшей ночью талибы* отпраздновали в Кабуле захват единственной неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер стрельбой в воздух. Погибли 17 человек. Ранения получил 41 местный житель. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в скорой помощи.

Ранее источник рассказал агентству о четырех погибших и семи пострадавших.

Талибы* накануне начали палить в воздух на радостях после новости о захвате Панджшера, где обосновались бойцы афганского сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — младшим.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» заявил, что полностью захватить эту провинцию «Талибану»* не удастся, так как сопротивление просто уйдет в горы. Чтобы контролировать 100% территории этого региона Афганистана, талибам* придется заплатить дорого — в боях в горах они обязательно понесут большие потери.

Боевики «Талибана»* захватили власть в Афганистане 15 августа. Сейчас они готовят церемонию утверждения состава нового правительства, которое возглавит руководитель политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.