Мир 13 апреля 2024, 12:42 Операцию Украины в Донбассе назвали беспределом Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал операцию Киева в Донбассе беспределом РИА «Новости»

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Военные действия киевского режима против мирного населения Донбасса являются беспределом. Об этом РИА «Новости» заявил бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

По его словам, боевики с Майдана первыми начали терроризировать мирное население в республиках Донбасса.

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Прозоров уточнил, что Нацгвардия Украины сформировала первый резервный батальон, по образцу которого затем появились националистические группировки в составе ВСУ.

«Именно эти боевики потом и начали беспредел против мирного населения. Тут по-другому не скажешь. Все это приобрело массовый характер», — отметил бывший офицер СБУ.

В пятницу, 12 апреля, неизвестные подорвали автомобиль Прозорова в Москве. По этому факту Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сам Прозоров получил небольшие ранения ноги и руки.