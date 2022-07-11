Оператор «Северного потока» подтвердил прекращение поставок газа

Поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратились в 07:00 11 июля, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на данные компании — оператора магистрали Nord Stream AG.

«Поставки газа по „Северному потоку“ прекратились с 07:00», — сообщили в агентстве.

Отключение связано с плановым техобслуживанием трубопровода. Оно продлится до 21 июля. Специалисты протестируют механические компоненты и системы автоматизации. В компании Nord Stream AG, которая является оператором магистрали, объяснили, что приостановку работы газопровода заранее согласовали со всеми партнерами по транспортировке. В течение 10 дней Европа будет получать газ только по одной транзитной ветке — через Украину.

В предыдущие сутки через газопровод прокачали около 63,4 миллиона кубов. Примерно столько же транспортировали в Европу и до 10 июля. Этот объем составляет 40% от мощности «Северного потока». В полную силу газопровод не может работать из-за того, что часть оборудования задержали в Канаде.