Siemens пообещал быстро доставить турбину «Северного потока»

Разрешение властей Канады было необходимым шагом для возвращения турбины газопровода «Северный поток» в Германию. Сейчас вопросом поставки занимаются специалисты компании Siemens, которые намерены провести перевозку оперативно. Об этом со ссылкой на заявление немецкой фирмы сообщило агентство Reuters.

В компании подчеркнули, что без политического решения властей Канады вернуть турбину было невозможно.

«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими официальными разрешениями и логистикой. Это в том числе предусмотренные законом процедуры экспортно-импортного контроля. Наша цель — как можно быстрее доставить турбину к месту эксплуатации», — пояснили в Siemens.

Канада задержала на несколько недель одну из шести турбин газопровода «Северный поток», которую присылали на ремонт. Власти страны объяснили, что выполняют введенные против России ограничения, так как деталь входит в число товаров из санкционного списка.

Из-за отсутствия турбины загрузка трубопровода снизилась до 40%. С требованием вернуть турбину к властям Канады обратился министр экономики Германии Роберт Хабек. Он пояснил, что объем поставок газа надо увеличить до следующей недели, когда трубопровод прекратит работу на 10 дней из-за планового ремонта.

По словам министра, малые объемы поступающего энергоносителя и последующий перерыв не позволят Германии наполнить газовые хранилища достаточным объемом до осени.