Поставки газа в Европу по «Северному потоку» приостановят

Поставки российского газа по «Северному потоку» в Европу приостановят до 21 июля. За это время специалисты проведут плановый ремонт трубопровода.

Каждый год газопровод проходит плановое техобслуживание, напомнил ТАСС. В этот раз перекачку газа остановят на период с 11 до 21 июля. Как поясняли в операторе «Северного потока» Nord Stream AG, профилактические работы нужны для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации трубопровода.

Проведение работ и приостановку поставок газа заранее согласовали со всеми партнерами по транспортировке. Пока российский газ будет поступать в Европу только по одной транзитной ветке, проходящей через Украину.

В 2021 году газопровод ремонтировали с 13 по 23 июля. Через «Северный поток» поставили 59,2 миллиарда кубометров газа. Такая цифра стала рекордной. Но в 2022 году западные страны затруднили перекачку российского газа. В середине июня «Газпрому» пришлось сократить экспорт газа по «Северному потоку». Причиной стала турбина, которую Канада отказалась возвращать после ремонта из-за антироссийских санкций.