Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, кто пострадает в случае банкротства компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам Юшкова, вполне возможно, что оператор напишет заявление о банкротстве, поскольку не сможет выполнять свои обязательства по возврату кредитов европейским компаниям. Однако, как уточнил специалист, европейские компании также окажутся в числе пострадавших.

«От этого пострадают пять европейских компаний — им нужно будет списать все те деньги, которые они давали Nord Stream 2 AG. И это похоже на определенную ответную меру: вы не даете запустить „Северный поток-2“ — пострадаете от того, что у вас будет ненадежная система газоснабжения — украинская ГТС, помимо этого ваши европейские компании не получат обратно почти пять миллиардов долларов», — отметил эксперт.

По данным Reuters, швейцарская компания, построившая газопровод «Северный поток-2» из России в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Таким образом она попытается урегулировать претензии до истечения срока, установленного санкциями США, в соответствии с которыми другие организации должны прекратить с ней сотрудничество.

Газопровод «Северный поток — 2» не был запущен из-за отсутствия сертификации оператора проекта. ФРГ приостановила процедуру после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.