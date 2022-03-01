Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», подаст заявление о банкротстве. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на швейцарский телеканал SRF.

«Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)», — сказала начальник отдела по вопросам экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут.

Nord Stream, по словам Тальманн-Гут, стал неплатежеспособным из-за американских санкций, которые были введены на прошлой неделе. Компания уже уволила 106 человек персонала (до этого ошибочно говорилось о 140), отметил «Интерфакс».

«Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций, компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге», — привело агентство комментарий самого оператора.

О том, что заявление о банкротстве оператора «Северного потока — 2» вполне возможно, заявлял эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, при таком развороте событий европейские компании также окажутся в числе пострадавших.

Российский газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит до балтийского побережья Германии. Обе нитки магистрали сейчас построены и испытаны. Они заполнены газом и уже готовы к работе.