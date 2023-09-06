06 сентября 2023, 21:24
ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном в любой точке мира
ОО выступила против применения снарядов с обедненным ураном
Организация Объединенных Наций выступила против применения снарядов с обедненным ураном. Об этом ТАСС сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Так он прокомментировали заявление США о поставах подобного вооружения Украине. По словам Хака, использование снарядов с обедненным ураном недопустимо в любой точке мира.
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Пентагон объявил о поставках Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В Белом доме заверили, что такие боеприпасы «не представляют радиоактивной угрозы».
Физик-ядерщик Андрей Ожаровский ранее предостерег Украину от применения снарядов с обедненным ураном, поскольку это приведет к росту заболеваемости раком.
США
Украина
ООН
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