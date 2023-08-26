Спецоперация 26 августа 2023, 21:20 Физик-ядерщик предостерег Украину от применения снарядов с обедненным ураном Физик Ожаровский: применение снарядов с обедненным ураном грозит всплеском рака unsplash.com

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Массовое применение боеприпасов с обедненным ураном со стороны ВСУ приведет к росту заболеваемости раком. Об этом рассказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в первую очередь использование таких боеприпасов провоцирует онкологические заболевания. При этом внутренне облучение гораздо опаснее внешнего, подчеркнул специалист.

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«Если с пищей при вторичном попадании, например, поле, на котором произошла битва, превращается потом в сельскохозяйственное угодье», — отметил Ожаровский.

Период полураспада обедненного урана составляет 4,5 миллиарда лет. При этом распространение радиоактивных частиц зависит от природных условий.

Западные боеприпасы уже привели к радиационному заражению земли на Украине. Она становится непригодной для жизни, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.