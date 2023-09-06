Мир 06 сентября 2023, 21:02 США анонсировали поставку на Украину снарядов с обедненным ураном Пентагон: США направят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams unsplash.com

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Соединенные Штаты направят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Вооружение поставят в рамках нового пакета военной помощи, сообщили в Пентагоне.

Киевский режим получит от США боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи. Снаряды с обедненным ураном и другое оборудование «поможет Украине в противостоянии России», заявили в Пентагоне.

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«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя», — говорится в сообщении.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в украинском конфликте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Использование украинскими боевиками американских и британских ракет с обедненным ураном повлечет заражение почвы, предупредил политолог Евгений Михайлов.