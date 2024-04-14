Мир 14 апреля 2024, 19:46 ООН сравнили с Лигой Наций перед Второй мировой войной Сальдо объявил об утрате ООН роли мирового арбитра

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Организация Объединенных Наций окончательно превратилась в инструмент западных политиков, забыв о своей главной задаче — оставаться арбитром в мировой политике. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что пришел к такому выводу после того, как не увидел никакой реакции со стороны международной организации на удары дронов и обстрелы мирного населения своего региона.

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«К сожалению, ныне ООН напоминает предвоенную марионеточную Лигу Наций, а не ту авторитетную организацию, которой она была во времена СССР», — заявил Сальдо.

За последние дни в ходе обстрела украинских боевиков погибли три жителя Херсонской области. В минувшую пятницу, 12 апреля, после удара ВСУ смертельные ранения получил житель города Алешки. Еще трое попали в больницу.

На следующий день в ходе обстрела со стороны Украины погибли двое мужчин в Каховке и Царском Селе. Еще одного пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.