Мир 23 мая 2023, 20:14 ООН призвали сыграть важную роль в снятии барьеров для экспорта российских удобрений КНР призвала ООН содействовать в ликвидации препятствий для экспорта удобрений из России Pxhere

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Китай считает, что ООН должна сыграть важную роль в снятии барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил постпред КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь, сообщил ТАСС.

Дипломат отметил, что китайская сторона выступает за всеобъемлющее и эффективное выполнение зерновой сделки. По его мнению, стоит поддерживать стабильную цепочку поставок и мировых цен на продовольствие.

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Поставки зерна продолжатся благодаря недавно продленной Черноморской инициативе, подчеркнул Чжан Цзюнь. От имени всей страны постпред поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша и участников зерновой сделки за усилия в данном вопросе.

«Считаем, что ООН должна сыграть важную роль в этом, чтобы ликвидировать препятствия, с которыми столкнулась Россия, касательно экспорта продовольствия и удобрений», — добавил дипломат.

Как сообщили «Известия», российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что поставки отечественных аммиачных удобрений могли бы обеспечить продовольствием порядка 200 миллионов человек.