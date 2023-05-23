23 мая 2023, 20:14
ООН призвали сыграть важную роль в снятии барьеров для экспорта российских удобрений
КНР призвала ООН содействовать в ликвидации препятствий для экспорта удобрений из России
Китай считает, что ООН должна сыграть важную роль в снятии барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил постпред КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь, сообщил ТАСС.
Дипломат отметил, что китайская сторона выступает за всеобъемлющее и эффективное выполнение зерновой сделки. По его мнению, стоит поддерживать стабильную цепочку поставок и мировых цен на продовольствие.
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Поставки зерна продолжатся благодаря недавно продленной Черноморской инициативе, подчеркнул Чжан Цзюнь. От имени всей страны постпред поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша и участников зерновой сделки за усилия в данном вопросе.
«Считаем, что ООН должна сыграть важную роль в этом, чтобы ликвидировать препятствия, с которыми столкнулась Россия, касательно экспорта продовольствия и удобрений», — добавил дипломат.
Как сообщили «Известия», российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что поставки отечественных аммиачных удобрений могли бы обеспечить продовольствием порядка 200 миллионов человек.
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зерновая сделка
Удобрения
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