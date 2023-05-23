Мир 23 мая 2023, 19:46 Совбезу ООН указали на преимущества экспорта российского аммиака Небензя: поставки аммиачных удобрений из России обеспечат продовольствием 200 млн человек РИА «Новости»

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Поставки аммиачных удобрений из России способствовали бы производству продовольствия для 200 миллионов человек. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Его слова привел ТАСС.

«Поставки аммиака, прописанные в Стамбульских соглашениях, могут обеспечить поставки 2,5 миллионов тонн сырья, достаточного для производства семи миллионов тонн удобрений. Такой объем удобрений позволит произвести продовольствие для 200 миллионов человек», — сказал он.

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По словам постпреда РФ при ООН, поставки аммиачных удобрений должны были начать одновременно с вывозом украинского продовольствия, однако этого не произошло.

Ранее Россия не приняла выставленные украинской стороной политические условия для возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин напомнил, что поставки аммиака являются коммерческим проектом, поэтому речи о каких-либо политических условиях идти не может.