Мир 19 ноября 2022, 05:07 ООН призвала расследовать сообщения о расстреле российских военнопленных Представитель генсека ООН Хак призвал расследовать сообщения о расстреле пленных россиян РИА «Новости»

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Необходимо провести расследование всех сообщений о нарушении прав военнопленных и привлечь виновных к ответственности. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Таким образом он прокомментировал обращение уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой по вопросу публикации видеозаписи с расстрелом российских военнопленных.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявил Хак в ответ на обращение Морозовой.

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Омбудсмен потребовала от ООН и Красного Креста должной реакции на факт расправы над российскими пленными, она заявила, что ожидает объективного разбирательства по делу. О расстреле российских военнопленных солдатами ВСУ рассказало Минобороны. Украинские националисты выстрелами в голову убили более 10 обездвиженных военных, взятых в плен.

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