ООН призвала к сдержанности после убийства иранского ученого-ядерщика

После убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, ООН призвала к сдержанности в ближневосточном регионе. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

«Мы приняли к сведению сообщения о том, что иранский ученый-ядерщик был убит сегодня (в пятницу, 27 ноября — прим. ред.) недалеко от Тегерана. Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе», — заявил Хак. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде стал жертвой покушения. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован, сообщило иранское Минобороны. Он скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что к покушению может быть причастен Израиль. Иранский министр призвал международное сообщество к осуждению покушения. По его словам, Западу следует отказаться от использования «позорных двойных стандартов».