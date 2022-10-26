НАТО выступил за продление зерновой сделки | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:26 НАТО выступил за продление зерновой сделки Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку РИА "Новости"

Читать 360tv в

Входящие в НАТО страны призвали Россию продлить срок выполнения зерновой сделки после 19 ноября. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на пресс-конференции с премьером Румынии выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить запасами продовольствия наиболее нуждающиеся страны.

Реклама

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом», — заявил Столтенберг.

Реклама

Делегации России, Турции, Украины и ООН подписали документы по решению проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки 22 июля.

Первый меморандум обязал ООН снять ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки. Второй документ предусматривал процесс выхода сухогрузов с зерном из украинских портов. Все соглашения шли единым пакетом. Срок соглашения составил 120 дней и предусматривал продление.

Западные страны отказались выполнять условия соглашения. Как напомнил помощник президента России Юрий Ушаков, в портах Евросоюза находится около 300 тысяч тонн удобрений. Российская сторона согласилась передать их бесплатно беднейшим странам. Но из-за введенных санкций вывезти груз невозможно.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что украинское зерно в рамках сделки предназначалось самым бедным странам. Но они как раз получили самую маленькую долю.

По данным Совместного координационного центра, почти половина грузов пришлась на страны Евросоюза и менее трети — на государства с самыми низкими доходами.