Путин заявил, что только четыре судна с украинским зерном из 203 ушли в бедные страны | 360°

Власть 27 сентября 2022, 15:43 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что только четыре судна с украинским зерном из 203 ушли в бедные страны Президент Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с поставками зерна с Украины РИА «Новости»

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Сухогрузы с украинским зерном не попадают в беднейшие страны мира. По данным на 23 сентября, только четыре баржи из 203 прошли по программе обеспечения продовольствием ООН. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Российский лидер отметил, что на минувшей неделе из украинских портов вышло 46 сухогрузов, из которых 14 указали страной назначения Турцию, а 25 отправились в государства Европейского союза.

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«Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше. Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

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Президент подчеркнул, что в новых условиях сельскохозяйственный сектор России должен обеспечить полную продовольственную безопасность и максимально снизить зависимость от поставок импортного оборудования, техники и семян.

Отдельно глава государства коснулся поставок российского экспорта на внешние рынки. Путин заметил, что они до сих пор затруднены из-за действующих санкций. Все это приведет к ухудшению ситуации с глобальным продовольственным кризисом.

«Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть», — подчеркнул президент России, указав на ответственность коллективного Запада за происходящее.

Это не первое заявление Путина о том, что украинское зерно так и не дошло до беднейших стран мира в рамках продовольственной сделки. В ходе Восточного экономического форума президент России заявил, что страны Евросоюза продолжают вести политику колонизаторов, забирая себе продовольствие, предназначенное для беднейших стран мира. Такое поведение приведет к масштабным проблемам и глобальной катастрофе.

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