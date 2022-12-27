27 декабря 2022, 18:50
ООН призвала Армению и Азербайджан к диалогу по ситуации с Лачинским коридором
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Армению и Азербайджан решить вопрос Лачинского коридора «путем диалога». Организация опубликовала заявление в своем аккаунте в Twitter.
«Мы призываем стороны решить нерешенные вопросы путем диалога, срочно обеспечить свободное и безопасное передвижение», — говорится в сообщении.
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Также в твите УВКПЧ содержится призыв защитить права человека и избежать «неблагоприятного гуманитарного воздействия на гражданское население».
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Блокирование проезда по Лачинскому коридору стало главной темой встречи премьера Армении Никола Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным на полях неформального саммита СНГ.
По данным Минобороны России, азербайджанские активисты 12 декабря заблокировали единственную автотрассу между Нагорным Карабахом и Арменией. Жители Нагорного Карабаха остались без товаров первой необходимости, в том числе продовольствия. Пашинян назвал блокировку проезда незаконной.
ООН
Конфликт Азербайджана и Армении
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