Мир 07 июня 2023, 09:33 ООН пожаловалась на трудности оказания помощи пострадавшим на Днепре Замгенсека ООН Гриффитс: ООН окажет помощь пострадавшим от повреждения Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подтвердил на заседании Совбеза, что организация поможет пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС районам. Однако это непросто, потому что с жителями пропала связь, сообщило РИА «Новости».

По его словам, ООН готова помочь и отправить в контролируемую Россией часть Херсонской области своих представителей и сотрудников гуманитарных миссий. Этому помешали проблемы со связью с теми, кто остался на пострадавшей территории.

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«Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто», — сказал он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал повреждение Каховской ГЭС гуманитарной, экологической и экономической катастрофой, призвал прекратить удары по гражданской инфраструктуре, пообещал помочь местным жителям водой и лекарствами. Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Украину.