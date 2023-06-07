07 июня 2023, 09:33
ООН пожаловалась на трудности оказания помощи пострадавшим на Днепре
Замгенсека ООН Гриффитс: ООН окажет помощь пострадавшим от повреждения Каховской ГЭС
Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подтвердил на заседании Совбеза, что организация поможет пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС районам. Однако это непросто, потому что с жителями пропала связь, сообщило РИА «Новости».
По его словам, ООН готова помочь и отправить в контролируемую Россией часть Херсонской области своих представителей и сотрудников гуманитарных миссий. Этому помешали проблемы со связью с теми, кто остался на пострадавшей территории.
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«Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто», — сказал он.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал повреждение Каховской ГЭС гуманитарной, экологической и экономической катастрофой, призвал прекратить удары по гражданской инфраструктуре, пообещал помочь местным жителям водой и лекарствами. Президент США Джо Байден заявил, что поддержит Украину.
ООН
Новая Каховка
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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