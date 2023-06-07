Мир 07 июня 2023, 06:42 «Мы не уйдем». Джо Байден — об Украине и Каховской ГЭС Президент Джо Байден: США окажут помощь Украине после повреждения Каховской ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президента Джо Байдена попросили обратиться к России после повреждения Каховской ГЭС. Он ответил, что поможет Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты застали американского президента перед заседанием правительства и спросили, что он хотел бы сказать России после повреждений на Каховской ГЭС, сброса воды и подтоплений. Он ответил, что продолжит поддерживать киевский режим.

Реклама

«Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — сказал президент.

Повреждения на Каховской ГЭС в Херсонской области спровоцировал удар Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня, сообщили в горадминистрации Новой Каховки и Минобороны России. Произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила 1335 домов прибрежных населенных пунктов. Почти через сутки уровень воды начал снижаться.

Евросоюз и США обвинили в произошедшем Россию, однако не представили доказательств. На Украине из-за ЧП остановился металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог».