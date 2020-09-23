ООН поблагодарила Путина за предложение использовать «Спутник V» от COVID-19

Представители ООН выразили признательность российскому президенту Владимиру Путину за предложение предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Медицинские службы изучат эту инициативу.

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — сказали РИА «Новости» в офисе организации.

Ранее Путин заявил, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам ООН. По его словам, препарат «Спутник V» уже доказал свою эффективность. Он добавил, что представители организации обратились в Кремль с просьбой предоставить им вакцину.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН впервые в истории проходит частично в виртуальном формате. Лидеры разных стран записали свои обращения на видео. Из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение не выступать в штаб-квартире в Нью-Йорке в живую.

Также к формату видеобращения обратился и президент США Дональд Трамп. Многие эксперты отметили, что если большинство политиков выступали с миролюбивыми заявлениями по теме COVID-19, то глава Белого дома — наоборот. Он высказал мнение, что Китай должен будет ответить за пандемию.