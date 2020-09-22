Лидеры ведущих стран выступают на Генассамблее ООН во вторник, 22 сентября. Среди них — президент России Владимир Путин. Глава государства выступит восьмым в очереди коллег — примерно в 18:00 по Москве.

17:53. Главное из выступления президента Чили:

— 15% чилийцев сдали ПЦР-тест на коронавирус, но этого недостаточно;

— Чили пережила очень трудные времена, поэтому доходы и занятость наиболее уязвимого населения и среднего класса были защищены государством;

— важно воссоздать 2 млн рабочих мест, которые были утрачены;

17:52. Выступает президент Чили Себастьян Пиньера.

17:36. Главное из выступления председателя КНР:

— коронавирус будет побежден;

— необходимо продвигать международное сотрудничество для контроля, противодействовать политизации перед лицом пандемии;

— Китай поставит вакцины от коронавируса нуждающимся странам;

— эпидемия научила мир тому, что он живет общей судьбой во взаимной зависимости. Ни одна страна не может извлекать выгоду из чужой беды;

— пандемия научила тому, что вести себя «как страус, который прячет голову в песок и не видит экономической глобализации» — это путь вникуда;

— человечество должно готовиться к «самореволюции»: не пренебрегать предупреждениями природы, добиваясь только собственного благополучия;

— Китай не стремится к исключительности, к логике «либо победитель, либо проигравший», а также не будет участвовать в войне — «ни в холодной, ни в горячей»;

— предоставить еще 50 млн долларов США на борьбу с коронавирусом, продлить срок действия Фонда мира и развития Китая и ООН на пять лет после 2025 года, создать центр географических знаний и инноваций в рамках ООН.

17:35. Выступает председатель КНР Си Цзиньпин. Обращение представлено в записи. Китай решительно отрицает безосновательные обвинения, заявил постпред страны в ООН.

17:10. Главное из выступления президента Турции:

— в начале пандемии страны были предоставлены сами себе. Мир понял, что судьба планеты не может решаться пятью странами;

— необходимо реформировать Совет Безопасности, укрепить Генассамблею ООН;

— с первых дней кризиса Турция призывала к сотрудничеству на всех платформах;

— Эрдоган призвал, чтобы вопросы вакцины, медикаментов не становились предлогом для соревнований;

— Турция готова пойти на любые инициативы, если они потребуются для восстановления мира на планете.

17:08. Выступает президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Обращение представлено в записи.

17:01. Главное из выступления президента США:

— в США прошла самая масштабная мобилизация сил с момента Второй мировой войны во время пандемии;

— Китай должен быть привлечен к ответу из-за коронавируса;

— Трамп «не потерпит» давления на США;

— Процветание Америки — процветание всего мира;

— «Не будет больше крови на песке»: Америка выполняет свою роль миротворца, Трамп анонсировал новые мирные соглашения.

16:58. Выступает президент США Дональд Трамп. Обращение представлено в записи. Его представили как человека, «принимающего близко к сердцу» принципы ООН. По словам временно поверенного США в ООН, «когда говорит президент Трамп, мировые лидеры внимательно слушают».

16:49. Главное из выступления президента Бразилии:

— главное — защищать экологию, не допускать экологических преступлений;

— необходимо защищать беженцев: Бразилия принимает у себя прибывающих из Венесуэлы;

— мир невозможен без международной безопасности, а та в свою очередь — без свободы;

— Бразилия не приемлет терроризм, свобода — величайшее достояние человечества;

— мировое сообщество должно оберегать людей от «христианофобии»

16:40. Выступает президент Бразилии Жоир Болсонару. Обращение представлено в записи.

16:34. Председатель ООН заявил, что необходимо беспрепятственно помогать нуждающимся в условиях пандемии коронавируса. Все усилия должны быть направлены на устранение последствий пандемии COVID-19, а вакцины должны распространяться равномерно по всему миру.

16:24. Начались общие прения.

16:19. Главное из речи Антониу Гуттереша:

— нужно за сто дней прекратить огонь во всех конфликтах мира;

— нельзя допускать «вакцинный национализм» — то есть страны не могут действовать только в своих интересах, изобретая и распространяя вакцину от COVID-19;

— страны должны объединиться после «потрясения, охватившего весь мир».

16:17. Выступает Генсек ООН Антониу Гуттереш.