facebook_pixel
    22 сентября 2020, 16:18

    Мировые лидеры выступают на Генассамблее ООН, среди них — Путин. Онлайн с главным из их речей

    Екатерина Керсипова

    Лидеры ведущих стран выступают на Генассамблее ООН во вторник, 22 сентября. Среди них — президент России Владимир Путин. Глава государства выступит восьмым в очереди коллег — примерно в 18:00 по Москве.
    Мировые лидеры выступают на Генассамблее ООН, среди них — Путин. Онлайн с главным из их речей

    17:53. Главное из выступления президента Чили:

    — 15% чилийцев сдали ПЦР-тест на коронавирус, но этого недостаточно;

    — Чили пережила очень трудные времена, поэтому доходы и занятость наиболее уязвимого населения и среднего класса были защищены государством;

    — важно воссоздать 2 млн рабочих мест, которые были утрачены;

    17:52. Выступает президент Чили Себастьян Пиньера.

    17:36. Главное из выступления председателя КНР:

    — коронавирус будет побежден;

    — необходимо продвигать международное сотрудничество для контроля, противодействовать политизации перед лицом пандемии;

    Китай поставит вакцины от коронавируса нуждающимся странам;

    — эпидемия научила мир тому, что он живет общей судьбой во взаимной зависимости. Ни одна страна не может извлекать выгоду из чужой беды;

    пандемия научила тому, что вести себя «как страус, который прячет голову в песок и не видит экономической глобализации» — это путь вникуда;

    — человечество должно готовиться к «самореволюции»: не пренебрегать предупреждениями природы, добиваясь только собственного благополучия;

    — Китай не стремится к исключительности, к логике «либо победитель, либо проигравший», а также не будет участвовать в войне — «ни в холодной, ни в горячей»;

    — предоставить еще 50 млн долларов США на борьбу с коронавирусом, продлить срок действия Фонда мира и развития Китая и ООН на пять лет после 2025 года, создать центр географических знаний и инноваций в рамках ООН.

    17:35. Выступает председатель КНР Си Цзиньпин. Обращение представлено в записи. Китай решительно отрицает безосновательные обвинения, заявил постпред страны в ООН.

    17:10. Главное из выступления президента Турции:

    в начале пандемии страны были предоставлены сами себе. Мир понял, что судьба планеты не может решаться пятью странами;

    — необходимо реформировать Совет Безопасности, укрепить Генассамблею ООН;

    с первых дней кризиса Турция призывала к сотрудничеству на всех платформах;

    — Эрдоган призвал, чтобы вопросы вакцины, медикаментов не становились предлогом для соревнований;

    — Турция готова пойти на любые инициативы, если они потребуются для восстановления мира на планете.

    17:08. Выступает президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Обращение представлено в записи.

    17:01. Главное из выступления президента США:

    в США прошла самая масштабная мобилизация сил с момента Второй мировой войны во время пандемии;

    — Китай должен быть привлечен к ответу из-за коронавируса;

    — Трамп «не потерпит» давления на США;

    — Процветание Америки — процветание всего мира;

    — «Не будет больше крови на песке»: Америка выполняет свою роль миротворца, Трамп анонсировал новые мирные соглашения.

    16:58. Выступает президент США Дональд Трамп. Обращение представлено в записи. Его представили как человека, «принимающего близко к сердцу» принципы ООН. По словам временно поверенного США в ООН, «когда говорит президент Трамп, мировые лидеры внимательно слушают».

    16:49. Главное из выступления президента Бразилии:

    — главное — защищать экологию, не допускать экологических преступлений;

    — необходимо защищать беженцев: Бразилия принимает у себя прибывающих из Венесуэлы;

    — мир невозможен без международной безопасности, а та в свою очередь — без свободы;

    — Бразилия не приемлет терроризм, свобода — величайшее достояние человечества;

    — мировое сообщество должно оберегать людей от «христианофобии»

    16:40. Выступает президент Бразилии Жоир Болсонару. Обращение представлено в записи.

    16:34. Председатель ООН заявил, что необходимо беспрепятственно помогать нуждающимся в условиях пандемии коронавируса. Все усилия должны быть направлены на устранение последствий пандемии COVID-19, а вакцины должны распространяться равномерно по всему миру.

    16:24. Начались общие прения.

    16:19. Главное из речи Антониу Гуттереша:

    — нужно за сто дней прекратить огонь во всех конфликтах мира;

    — нельзя допускать «вакцинный национализм» — то есть страны не могут действовать только в своих интересах, изобретая и распространяя вакцину от COVID-19;

    — страны должны объединиться после «потрясения, охватившего весь мир».

    16:17. Выступает Генсек ООН Антониу Гуттереш.

    Новости SMI.FM