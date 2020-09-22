Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса
Владимир Путин подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса доказала свою надежность, безопасность и эффективность. Он отметил, что от сотрудников ООН в Кремль уже поступали обращения с просьбой предоставить им препарат. Президент заверил — Россия сделает это бесплатно.
Предлагаем бесплатно предоставить вакцину для вакцинации сотрудников ООН. Такие обращения к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастнымиВладимир Путин.
В рамках своего выступления Владимир Путин также отметил, что приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному урегулированию конфликтов. Президент отметил, что в первую очередь нужно решить вопрос о продлении договора России и США о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года, но со стороны Америки пока нет никаких действия в ответ на шаги, которые предприняла РФ. Кроме того, страна выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.
Чтобы обеспечить поколению достойную жизнь во взаимозависимом мире, необходимо действовать сообща и опираться на принципы международного права. В период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показали примеры бескорыстной взаимопомощи, однако иногда возникали случаи, когда «проявлялся дефицит доброты».