Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН бесплатно получить российскую вакцину от коронавируса. Об этом он заявил во время своего выступления на Генассамблее ООН.

Владимир Путин подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса доказала свою надежность, безопасность и эффективность. Он отметил, что от сотрудников ООН в Кремль уже поступали обращения с просьбой предоставить им препарат. Президент заверил — Россия сделает это бесплатно.

Предлагаем бесплатно предоставить вакцину для вакцинации сотрудников ООН. Такие обращения к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными Владимир Путин.

В рамках своего выступления Владимир Путин также отметил, что приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному урегулированию конфликтов. Президент отметил, что в первую очередь нужно решить вопрос о продлении договора России и США о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года, но со стороны Америки пока нет никаких действия в ответ на шаги, которые предприняла РФ. Кроме того, страна выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.

Чтобы обеспечить поколению достойную жизнь во взаимозависимом мире, необходимо действовать сообща и опираться на принципы международного права. В период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показали примеры бескорыстной взаимопомощи, однако иногда возникали случаи, когда «проявлялся дефицит доброты».