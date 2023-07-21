Мир 21 июля 2023, 20:25 ООН осудила применение Украиной кассетных боеприпасов Офис Генсека ООН: кассетные боеприпасы США не должны применяться Украиной Официальный сайт президента Украины

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В ООН выразили беспокойство по поводу сообщений о применении Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов, отметив, что их не должны использовать. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться», — отметил Дюжаррик.

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Неделю назад ВСУ начали использовать кассетные боеприпасы США. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, украинские военные применяют их «достаточно эффективно».

Администрация Джо Байдена объявила о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Белом доме признали наличие рисков для мирного населения, но все равно приняли закон о поставках таких снарядов.