Происшествия 05 января 2023, 19:03 Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Риге по подозрению в шпионаже Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема РИА «Новости»

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Латышские силовики задержали приехавшего в конце декабря в Ригу по семейным делам шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Как сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», 5 января суд отправил журналиста под стражу.

Представляющая интересы Касема адвокат Имма Янсоне заявила, что пока не получила материалы дела. Она добавила, что на обжалование судебного решения об аресте подзащитного у нее есть 10 дней.

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Журналиста уже перевели в Центральную тюрьму Риги.

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Коллеги арестованного шеф-редактора «Sputnik Литва» сообщили, что его заподозрили в нарушении экономических санкций Евросоюза, а также в шпионаже. Максимальный срок по второй статье составляет 20 лет лишения свободы.

Марат Касем — гражданин Латвии. Последние несколько лет он работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит «Sputnik Литва».