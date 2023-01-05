05 января 2023, 19:03
Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Риге по подозрению в шпионаже
Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема
Латышские силовики задержали приехавшего в конце декабря в Ригу по семейным делам шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Как сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», 5 января суд отправил журналиста под стражу.
Представляющая интересы Касема адвокат Имма Янсоне заявила, что пока не получила материалы дела. Она добавила, что на обжалование судебного решения об аресте подзащитного у нее есть 10 дней.
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Журналиста уже перевели в Центральную тюрьму Риги.
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Коллеги арестованного шеф-редактора «Sputnik Литва» сообщили, что его заподозрили в нарушении экономических санкций Евросоюза, а также в шпионаже. Максимальный срок по второй статье составляет 20 лет лишения свободы.
Марат Касем — гражданин Латвии. Последние несколько лет он работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит «Sputnik Литва».
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