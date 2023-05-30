Происшествия 30 мая 2023, 18:39 Угроза с неба. Что известно о дронах, атаковавших Москву и Подмосковье Военный эксперт Матвийчук: дроны, атаковавшие Москву 30 мая, могли запустить из России Соцсети

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Налет дронов на столичный регион обошелся без жертв и разрушений. Почти все беспилотники сбили, и сейчас эксперты выясняют, откуда прилетели БПЛА — едва ли они могли незамеченными проделать путь от границы. Возможно, инициатором налета стал мэр Киева Виталий Кличко, который накануне потребовал от главкома ВСУ напасть на «отдыхающих москвичей».

Нападение дронов на Москву

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотные летательные аппараты. По данным Минобороны, часть дронов сбили средства ПВО, остальные поменяли направление из-за работы РЭБ.

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Три беспилотника врезались в жилые дома на улицах Профсоюзной и Атласова, а также на Ленинском проспекте. Два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

Здания получили незначительные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Главного следственного управления СК.

БПЛА могли запустить в Подмосковье

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил «360», что аналогичные дроны нового типа заметили 26 мая во время атаки на Краснодар. Кто произвел эти беспилотники, пока не известно, но, скорее всего, на Украине.

У этого дрона минимум электроники — он работает в аналоговом варианте и снабжен часовым механизмом, двигается по заранее заложенному маршруту. Поэтому сбить такой беспилотник радиоэлектронными средствами достаточно проблематично, так как он на них не реагирует. Анатолий Матвийчук

Сейчас в центре Москвы плохо работает система навигации: для безопасности специальные трансляторы глушат сигналы GPS, напомнил Матвийчук. Но подобным дронам глушители нипочем.

Сбить такие беспилотники можно только физически: визуально обнаружить и расстрелять. Эксперт заявил, что российские силы противовоздушной обороны великолепно с этим справились — они уничтожили около десятка вражеских БПЛА.

По словам Матвийчука, беспилотники едва ли стартовали от границы: они просто не смогли бы преодолеть такое расстояние незамеченными. Вероятно, дроны запустили из российской столицы или Московской области, возможно — с территорий Владимирской или Калужской областей.

«Вполне вероятно, что эти БАЛА завезли контрабандно, по запчастям, под видом каких-то товаров, а после собрали и запустили на территории России. Дроны относятся к разряду „камикадзе“: в корпусе был концентрированный заряд», — объяснил эксперт.

Чем атаковали Москву

Поначалу в СМИ появилась информация, что для нападения задействовали ударные дроны UJ-22 Airborne, который производил «Укрджет». Однако руководитель Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин заявил, что за беспилотник такого типа, скорее всего, приняли обычный частный самолет Cessna.

Рогозин в своем Telegram-канале добавил, что атаку провели ранее неизвестные БПЛА самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» (горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла). Эти дроны не подвержены действию радиоэлектронных подавителей, подтвердил он.

По словам чиновника, у дронов стоял двигатель внутреннего сгорания, а размах крыла был не менее четырех метров. Теоретически такой аппарат может преодолеть от 400 до 1000 километров. Цена дрона может быть от 30 до 200 тысяч долларов США.

Известно, что беспилотники несли кумулятивные заряды КЗ-6. Они разработаны в СССР и предназначены для пробивания защитных бронированных конструкций, образования воронок на шоссейных дорогах и взлетно-посадочных полосах, повреждения военного и промышленного оборудования.

Это заряд чудом не сдетонировал во время столкновения с жилой многоэтажкой на Профсоюзной. Дрон пробил окно, поэтому взрыв не случился. Если бы БПЛА попал в стену, избежать детонации, скорее всего, не удалось.

Кличко требовал напасть на Москву

Возможно, инициатором атаки дронов на столичный регион России стал мэр Киева Виталий Кличко. Вечером 29 мая в эфире украинского телеканала он обратился к главкому ВСУ Валерию Залужному и поинтересовался, почему не обстреливают Москву.

«Если россияне столицу Украины россияне могут кошмарить, почему жители Москвы отдыхают? Такие же вещи можно было делать и там, чтобы каждый из них почувствовал, что означает жить в таких условиях, в которых живет город Киев скоро уже полтора года», — заявил Кличко.

Пока официальные лица Украины не признали своей причастности к утренней атаке на Москву и область.

В России между тем всем, снимающим на видео полеты дронов, вскоре может грозить уголовная ответственность. Об этом предупредил депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью Telegram-каналу SHOT.