22 января 2024, 15:54
Они не заметят, что убили 27 человек: теракт в Донецке проигнорировали
Обозреватель «360» Ракитский: Запад делает вид, что не замечает обстрелы Донецка
Украинские боевики совершили варварский террористический акт против мирного населения России, ударив по Донецку. Военные намеренно пытались убить как можно больше жителей. Понедельник, 22 января, в ДНР объявили днем траура. Почему украинским властям подобные преступления продолжают сходить с рук, порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.
Далее — прямая речь.
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Киевский режим ударил по Донецку. Снаряды натовского калибра прилетели по району Текстильщик — там спальник и вещевой рынок, что был полон людей. Жертвами атаки стали 27 человек, среди них — двое детей. Еще по меньшей мере 25 имен в списке пострадавших.
В России эти прилеты традиционно назвали актом терроризма, что является истиной, если смотреть на ситуацию с нашей стороны и трезвыми глазами, а вот они (в это местоимение мы вкладываем ВСУ, нацбаты, западных кураторов и украинское население, последнее с оговоркой — только тех, кто умудряется радоваться чужим смертям) сделают вид, что ничего серьезного не произошло.
То же самое будет и в информационном пространстве так называемых недружественных государств. Они снова напишут, что Киеву нужна помощь, что Трамп пообещал все закончить за сутки, что японский луноход ходит по Луне, вроде бы.
В Москве, в частности в МИД, уже сказали, что мировая общественность должна осудить киевский режим, а команда Зеленского — преступники. А парень в зеленой вышиванке в очередном видеообращении поблагодарил Лондон за Storm Shadow — про Донецк и не вспомнил.
Парадокс, но удивляться здесь абсолютно нечему. Как говорят образованные люди, пропаганда включает в себя механизм манипулирования — далее по тексту много умных слов, но будет пояснение — стимуляция к упрощенным и неверным суждениям путем акцентирования на несущественных или несуществующих деталях в ущерб тем, что необходимы для взвешенных умозаключений.
Проще говоря, «их» лидеры общественного мнения будут говорить о чем угодно, лишь бы отвлечь внимание от террористического акта, лишь бы украинцев, готовых смеяться над чужим горем, становилось как можно больше, лишь бы взвешенные умозаключения были не в почете. Разве можно не заметить убийство 27 человек? Можно, если по телевизору скажут, что можно.
Такая она, сложная политика — простыми словами Ракитского.
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