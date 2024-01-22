Эксклюзив 22 января 2024, 15:54 Они не заметят, что убили 27 человек: теракт в Донецке проигнорировали Обозреватель «360» Ракитский: Запад делает вид, что не замечает обстрелы Донецка Телеканал «360»

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Украинские боевики совершили варварский террористический акт против мирного населения России, ударив по Донецку. Военные намеренно пытались убить как можно больше жителей. Понедельник, 22 января, в ДНР объявили днем траура. Почему украинским властям подобные преступления продолжают сходить с рук, порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — прямая речь.

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Киевский режим ударил по Донецку. Снаряды натовского калибра прилетели по району Текстильщик — там спальник и вещевой рынок, что был полон людей. Жертвами атаки стали 27 человек, среди них — двое детей. Еще по меньшей мере 25 имен в списке пострадавших.

В России эти прилеты традиционно назвали актом терроризма, что является истиной, если смотреть на ситуацию с нашей стороны и трезвыми глазами, а вот они (в это местоимение мы вкладываем ВСУ, нацбаты, западных кураторов и украинское население, последнее с оговоркой — только тех, кто умудряется радоваться чужим смертям) сделают вид, что ничего серьезного не произошло.

То же самое будет и в информационном пространстве так называемых недружественных государств. Они снова напишут, что Киеву нужна помощь, что Трамп пообещал все закончить за сутки, что японский луноход ходит по Луне, вроде бы.

В Москве, в частности в МИД, уже сказали, что мировая общественность должна осудить киевский режим, а команда Зеленского — преступники. А парень в зеленой вышиванке в очередном видеообращении поблагодарил Лондон за Storm Shadow — про Донецк и не вспомнил.

Парадокс, но удивляться здесь абсолютно нечему. Как говорят образованные люди, пропаганда включает в себя механизм манипулирования — далее по тексту много умных слов, но будет пояснение — стимуляция к упрощенным и неверным суждениям путем акцентирования на несущественных или несуществующих деталях в ущерб тем, что необходимы для взвешенных умозаключений.

Проще говоря, «их» лидеры общественного мнения будут говорить о чем угодно, лишь бы отвлечь внимание от террористического акта, лишь бы украинцев, готовых смеяться над чужим горем, становилось как можно больше, лишь бы взвешенные умозаключения были не в почете. Разве можно не заметить убийство 27 человек? Можно, если по телевизору скажут, что можно.

Такая она, сложная политика — простыми словами Ракитского.