Мир 11 января 2023, 10:37 Омбудсмены России и Украины обсудили вопросы гуманитарной помощи жителям двух стран Украинский омбудсмен Лубинец озвучил детали разговора с российским коллегой Москальковой Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram

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В Турции состоялась встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца. Украинский правозащитник в своем Telegram-канале сообщил, что обменялся с российской коллегой конкретными предложениями.

«Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями», — написал Лубинец.

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Татьяна Москалькова сообщила, что запланированная встреча с Дмитрием Лубинцом состоялась. Во время беседы они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Она не стала раскрывать подробности разговора.

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Между тем в ранних заявлениях Лубинец говорил, что хотел бы обсудить с Москальковой вопрос обмена гражданских лиц, ставших фигурантами уголовных дел. В одном из них он отметил, что Украина подготовила разные варианты, но усомнился, одобрит ли их российская сторона.