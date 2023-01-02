Мир 02 января 2023, 22:36 Омбудсмен Украины заявил о планах встретиться с Москальковой Омбудсмен Украины Лубинец заявил о планах встретиться с Москальковой в январе РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в январе может встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «Рада».

«Мы будем договариваться в этом месяце, хотя не хочется забегать наперед. В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, где отдельно будем обговаривать вопрос освобождения гражданских», — сообщил Лубинец.

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Речь шла о привлеченных к уголовной ответственности. По словам омбудсмена, Украина подготовила большое количество вариантов, но не знает, одобрит ли их российская сторона.

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В начале декабря 2022 года Москалькова сообщила о начале переговоров с Украиной по вопросу обмена гражданскими лицами, ставшими фигурантами уголовных дел. Она поясняла, что правоохранительные органы соседней страны заводили дела на людей за пророссийские настроения.

В списки попали писатели, телеведущие и журналисты. На тот момент переговоры омбудсменов находились на предварительном этапе. Также Москалькова подчеркивала, что согласовывает вопрос с компетентными органами.