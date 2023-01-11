Власть 11 января 2023, 02:46 Москалькова обсудила вопросы гумпомощи с омбудсменом Украины Омбудсмен России Москалькова обсудила с украинским коллегой вопросы оказания гумпомощи РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале о состоявшейся встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Диалог уполномоченных по правам человека двух стран был запланирован заранее.

«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — написала Москалькова в мессенджере.

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Встреча, как и планировалось ранее, состоялась в Турции, где в это время проходит форум, организованный турецким омбудсменом. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины хотел обсудить с Москальковой вопрос освобождения гражданских, привлеченных к уголовной ответственности. Дубинец рассказал об этом на украинском телевидении 2 января.

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Переговоры об обмене гражданскими лицами, которые стали фигурантами уголовных дел, омбудсмены России и Украины начали вести в декабре 2022 года. Москалькова пояснила, что речь идет о людях, против которых власти соседней страны завели уголовные дела за пророссийские настроения.