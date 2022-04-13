Подозреваемую в причастности к нацбатальону задержали около «Азовстали»

Бойцы ДНР и чеченского спецназа задержали на выходе с территории завода «Азовсталь» женщину. По ее словам, она жительница Мариуполя, но в городе живет без прописки и регистрации уже 25 лет. Видео с места опубликовал военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Журналист отметил, что женщина держится очень храбро, несмотря на то, что окружена военными. Она даже начала угрожать корреспонденту, который вел съемку на телефон.

«Наверняка, это снайпер. Очень много девушек в последние дни выходят здесь из „Азовстали“. Сейчас ее будут проверять уже наша контрразведка. Списки у них есть», — заявил Газдиев.

Сама женщина действительно держится храбро и бегло переходит с русского на украинский и обратно. По ее словам сама она шла из морга в школу за своей сестрой.

Завод «Азовсталь» стал последним местом в Мариуполе, контролируемое боевиками украинских национальных батальонов. Как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внутри могут находиться более 3,5 тысячи националистов.

Он пояснил, что большая часть боевиков скрывается в подземных этажах, которые сильно укреплены и без большого количества жертв взять производство штурмом не получится. Информацию о серьезных укреплениях в «Азовстали» подтвердил бывший работник завода. По его словам, речь идет о бомбоубежищах за тремя бронированными дверями.