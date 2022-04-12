Бронированные двери и много комнат. Бывший сотрудник «Азовстали» рассказал о бункере завода

Скрывшиеся украинские боевики на территории мариупольского завода «Азовсталь» находятся в бомбоубежищах, расположенных под предприятием. Сами помещения закрыты тремя бронированными дверями, поэтому попасть внутрь достаточно сложно. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил бывший уборщик отходов металлургического производства.

По словам собеседника журналистов, украинская боевая техника заехала на территорию завода еще 24 февраля. Бывший рабочий уточнил, что в бомбоубежищах удобные комнаты, в каждой из которых расположены по четыре кровати. Мужчина уточнил, что далеко в помещение он не проходил, но таких комнат в подземном убежище очень много.

«Знаю одно — „выкурить“ оттуда военных будет нелегко. Там много бомбоубежищ. Я 24 февраля туда заносил около 300 упаковок минеральной воды, и скажу, что они немаленькие», — заявил он.

Завод «Азовсталь» стал местом концентрации украинских боевиков в Мариуполе. По оценке главы ДНР Дениса Пушилина и представителя Народной милиции республики Эдуарда Басурина, на территории предприятия скрываются более трех тысяч националистов. Точных оценок нет, потому что часть жителей города могла присоединиться к боевикам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после освобождения мариупольского порта 98% города перешло под контроль российских военных. Но просто захватить оккупированный боевиками завод не просто, так как его превратили в крепость.