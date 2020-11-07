Команде действующего президента США Дональда Трампа удалось найти около 90 свидетелей, которые готовы выступить в судах Филадельфии и Питтсбурга по искам, связанным с подсчетом голосов на выборах главы государства.

Об этом, по данным радио Sputnik сообщил адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Результаты президентских выборов, которые прошли в США 3 ноября, пока неизвестны. В некоторых штатах еще не закончился подсчет бюллетеней. Ведущие телеканалы страны объявили о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, но Трамп обвинил соперника в попытке «украсть выборы».

Бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер уже поздравили Байдена с победой. Это сделали и некоторые европейские лидеры — в том числе президент Фвранции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Демократ уже объявил в Twitter, что избран президентом и призвал американцев объединиться и отложить разногласия. Трамп в ответ пообещал подавать иски в каждом штате, где его оппонент набрал больше голосов. Штаб президента начнет вести дело в суде 9 ноября.