Около 90 свидетелей расскажут о нарушениях во время выборов — адвокат Трампа
Об этом, по данным радио Sputnik сообщил адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Результаты президентских выборов, которые прошли в США 3 ноября, пока неизвестны. В некоторых штатах еще не закончился подсчет бюллетеней. Ведущие телеканалы страны объявили о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, но Трамп обвинил соперника в попытке «украсть выборы».
Бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер уже поздравили Байдена с победой. Это сделали и некоторые европейские лидеры — в том числе президент Фвранции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Демократ уже объявил в Twitter, что избран президентом и призвал американцев объединиться и отложить разногласия. Трамп в ответ пообещал подавать иски в каждом штате, где его оппонент набрал больше голосов. Штаб президента начнет вести дело в суде 9 ноября.