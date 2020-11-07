Джо Байден заявил, что избран президентом США. Он призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться.

Об этом Джо Байден написал в своем Twitter.

«Америка, для меня большая честь, что ты выбрала меня во главе нашей великой страны. Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев — независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы вложили в меня» — написал он.

Вскоре после этого Байден изменил описание своего аккаунта в Twitter. Там появилась подпись «избранный президент».

Источник фото: Twitter

В ответ на это заявление штаб действующего американского президента Дональда Трампа заявил, что Байден «спешит ложно выдать себя за победителя». Американский лидер подчеркнул, что выводы кандидата от демократов преждевременны: победителя определит подсчет законно поданных бюллетеней, а не прогнозы СМИ.

«Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате», — написал Трамп.

Ранее CNN сообщило, что Джо Байден одержал победу в Пенсильвании. В результате он набрал 273 голоса выборщиков — для победы в президентской гонке ему было достаточно получить 270 голосов.

Дональд Трамп уже не раз заявлял, что Байден обогнал его нечестно. Действующий президент собрался подавать иски в каждом штате, где его противник набрал большее количество голосов. В официальном письме он отметил, что его штаб начнет вести дело в суде уже 9 ноября. Это позволит «обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя».

Ранее «360» разобрался, как победа Джо Байдена повлияет на отношения США с Россией, курс рубля и санкции. Эксперты выразили разные мнения на этот счет.