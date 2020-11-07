Обама, Клинтон и Картер поздравили Байдена с победой

Уже выступили британский премьер Борис Джонсон, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Вашингтоне и других американских городах сторонники победившего кандидата празднуют его победу на улицах.

«США — наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от изменения климата до торговли и безопасности», — написал Джонсон в Twitter.

Помимо поздравления Байдена, премьер-министр Великобритании оценил «историческое достижение» кандидата в вице-президенты Камалы Харрис. В случае победы Байдена она станет первой женщиной, которая займет этот пост.

Ангела Меркель через пресс-службу пожелала Байдену «счастья и успеха» на новом посту и также поздравила Камалу Харрис.

Эммануэль Макрон написал в Twitter, что «американцы выбрали своего президента» и призвал будущего лидера США работать вместе «для преодоления сегодняшних вызовов».