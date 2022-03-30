На сегодняшний день в Мариуполе могут находиться до четырех тысяч украинских военных и боевиков. Об этом заявил представитель милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Трудно сказать [точную цифру оставшихся украинских военных и боевиков в Мариуполе], ориентируемся на цифру три-четыре тысячи», — сказал Басурин в комментарии РИА «Новости».

Житель Мариуполя рассказал, что с начала захвата города украинскими нацбатальонами там нет воды и электроснабжения. Люди, как подчеркнул горожанин, забирали воду из установленных в магазинах баков и размороженных холодильников. Когда она закончилась, для добычи воды приходилось топить снег.

Мариупольцы столкнулись с небывалыми зверствами украинских боевиков, захвативших город. Националисты устраивали огневые точки прямо в жилых домах, рассказал волонтер Константин Ткаченко. Они сгоняли людей в подвалы или заваривали двери в квартиры. За водой украинские боевики могли отпустить только одного человека, если в установленный срок он не возвращался, то всех его соседей расстреливали.