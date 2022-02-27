Охранник Порошенко потерял магазин от автомата в прямом эфире Sky News

Бывший президент Украины Петр Порошенко появился в эфире британского телеканала Sky News, где рассказал о том, зачем он находится в центре Киева. В это время стоящий за ним украинский военный выронил магазин из своего автомата.

Кадры с Порошенко, который благодарил британский телеканал за возможность выступить, опубликовало РИА «Новости».

«Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину», — сказал он и повернулся в сторону военного, у которого потерялся магазин от оружия.

Россия 24 февраля начала проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.

В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ не наносят ударов по украинским городам, из строя выводятся только объекты военной инфраструктуры, а гражданскому населению ничего не угрожает.