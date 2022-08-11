Огненный смерч образовался на месте лесных пожаров в Калифорнии

В национальном парке Йосемити (штат Калифорния) случился крупный природный пожар, сообщил Первый канал. Из-за резкой смены ветра на месте ЧП зафиксировали редкую аномалию — огненный смерч. Спасатели начали эвакуировать посетителей парка.

По данным телеканала, огонь уничтожил 60 гектаров леса. Для тушения пламени привлекли авиацию — самолеты сбросили на огненную воронку тонны воды.

Огненные торнадо фиксируют в Калифорнии не в первый раз. В прошлом году это явление уничтожило 485 гектаров уникальных субтропических кустарников, сообщили «Известия».

В Ханты-Мансийском автономном округе лесные пожары раскинулись на 112 тысяч гектаров. 20 бортов авиации занимаются тушением возгораний. Самая сложная обстановка — в Советском, Октябрьском и Березовском районах, сообщили в окружном МЧС.

С 11 по 21 августа меры пожарной безопасности усилят в лесах Московской области. Гидрометцентр России спрогнозировал теплую погоду без значительных осадков на этот период.