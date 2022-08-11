Меры пожарной безопасности усилят в лесах Подмосковья из-за жаркой погоды

На период с 11 по 21 августа Комлесхоз Подмосковья усиливает меры пожарной безопасности в лесах региона. В связи с теплой сухой погодой здесь установится высокий класс пожарной опасности.

По данным Гидрометцентра России, на территории Московской области с 11 по 21 августа ожидается теплая погода без значительных осадков.

«В наших лесах установится третий или четвертый класс пожарной опасности из пяти существующих. Крайне важно именно в этот период обеспечить недопущение возгораний», — говорит заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Лесничие будут чаще патрулировать территории совместно с МЧС и МВД России. Силы и средства лесопожарных формирований и лесной охраны уже перешли на усиленный режим работы. Технику рассредоточат на участках с высокими рисками возгораний.

«Обращаюсь к жителям и гостям региона! При посещении лесов соблюдайте правила пожарной безопасности! Ведь малейшая искра может привести к большой беде», — добавил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ситуацию взяли на контроль главы городских округов. В связи с тем, что в лесах Подмосковья действует особый противопожарный режим, за нарушение правил пожарной безопасности нарушителям придется заплатить штраф до 50 тысяч рублей.

Только за первую неделю августа в Московской области потушили 25 лесных пожаров. Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье — бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.