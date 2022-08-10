Лесные пожары в Югре распространились на 112 тысяч гектаров

Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе локализовали 22 очага лесных пожаров, сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Всего на территории ХМАО действует 65 таких пожаров общей площадью свыше 112 тысяч гектаров, сообщил ТАСС.

В министерстве рассказали, что в восьми районах округа работают 20 бортов авиации. Самая сложная обстановка сложилась в Советском, Октябрьском и Березовском районах ХМАО.

«Для защиты от огня населенных пунктов в этих районах усилена группировка спасателей МЧС России.», — уточнили в ведомстве.

За все время работы при помощи авиации на горящие леса сбросили 804 тонны воды. Ее сбрасывают с самолетов ИЛ-76 и БЕ-200. К тушению пожаров привлекли более 1600 человек и 50 единиц техники.

В результате пожаров в ХМАО сгорела берлога медведя. После этого косолапый вышел к спасателям.