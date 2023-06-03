Мир 03 июня 2023, 00:42 Зеленский пожаловался на длинную очередь за ЗРК Patriot Президент Зеленский: Украина оказалась в очереди на поставку ЗРК Patriot и снарядов к ним Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украина не может получить не только ЗРК Patriot, но и снаряды к ним, так как оказалась в длинной очереди на поставку. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом. Украинского лидера процитировал ТАСС.

«Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит», — посетовал Зеленский.

Реклама

Президент Украины отметил, что «коалиция» для передачи Киеву систем Patriot только начинает формироваться. Зеленский накануне продвигал инициативу о ее создании на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. Страны, которые согласились присоединиться к «коалиции», но не имеющие на вооружении ЗРК Patriot, обещали Зеленскому «искать их».

Российские военные уничтожили ЗРК Patriot в Киеве, заявил 30 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.