Мир 03 июня 2023, 14:38 «Нужно 50 батарей Patriot». Зеленский попросил больше оружия у Запада Президент Украины Зеленский призвал Запад поставиль 50 батарей Patriot для ВСУ Flickr

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Украине для предстоящего контрнаступления необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский интервью изданию The Wall Street Journal.

Президент Украины отметил, сейчас ВСУ переданы лишь две батареи этого комплекса, вместо обещанных пяти. При этом системы необходимы для контрнаступления, чтобы контролировать небо. По мнению Зеленского, лишь Patriot может нейтрализовать некоторые виды российских ракет.

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«Украине нужно 50 батарей Patriot», — сказал он.

Ранее Зеленский пожаловался на большую очередь на поставку ЗРК Patriot и снарядов к ним. Он рассказал, что «коалиция» для передачи Киеву систем только начинает формироваться.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об уничтожении в Киеве ЗРК Patriot. Российские военные поразили комплексы 30 мая. Кроме того, ликвидированы крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.