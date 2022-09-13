ОДКБ начала работу по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном | 360°

Мир 13 сентября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber ОДКБ начала работу по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном ТАСС: ОДКБ приступила к работе по урегулированию ситуации между Арменией и Азербайджаном Аппарат президента Республики Армения

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Секретариат Организации коллективной безопасности (ОДКБ) начал работу по задействованию имеющихся механизмов для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом написал ТАСС.

«Применение силы неприемлемо. ОДКБ призвала власти обеих стран к дипломатическому урегулированию ситуации», — заявили в секретариате.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте 13 сентября подтвердил, что заседание ОДКБ проходит после соответствующего обращения армянского правительства, написало РИА «Новости».

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Обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября.

Армянское Министерство обороны заявило, что азербайджанские военные обстреляли города Джермук, Горис и Сотк с применением крупнокалиберного стрелкового оружия и артиллерии, писал RT.

Издание Trend сообщало, что стороны конфликта после переговоров согласились прекратить огонь на приграничных землях.

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