Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь — СМИ | 360°

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Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь — СМИ

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13 сентября 2022, 09:32

Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь — СМИ

Trend: Армения и Азербайджан установили режим прекращения огня на границе

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Власти Армении и Азербайджана пришли к соглашению прекратить огонь в приграничных районах. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Trend со ссылкой на источники.

«После предпринятых Вооруженными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 по московскому времени)», — сказано в сообщении.

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Агентство заявило, что Армения нарушила эту договоренность, но с 09:15 (08:15 по московскому времени) режим прекращения огня удалось установить.

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Ранее Минобороны Армении сообщило, что в 00:05 13 сентября подразделения азербайджанских ВС начали стрелять в направлении таких городов, как Сотк, Горис, Джермук. По данным армянской стороны, Азербайджан использовал артиллерию, а также легкое и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Позже кабмин Армении обратился к России, СБ ООН и ОДКБ из-за обострения ситуации на границе.

Конфликт Азербайджана и Армении

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