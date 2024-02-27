Мир 27 февраля 2024, 10:48 «Ни одного слова о мире». Фицо разочаровался во встрече по Украине в Париже Премьера Словакии разочаровала встреча по украинскому конфликту в Париже Global Look Press

Читать 360tv в

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остался разочарован парижской встречей по ситуации на Украине. Атмосфера на саммите, по его оценке, была военной, сообщило РИА «Новости».

Фицо отметил, что на встрече не было сказано «ни одного слова о мире». При этом сам политик неоднократно ранее указывал на необходимость переговорного процесса.

Реклама

Также премьер Словакии обратил внимание, что некоторые страны готовы отправлять на Украину собственных солдат.

Накануне Фицо пояснял, что Словакия не может помешать другим государствам заключать такое соглашение с Украиной, однако они не смогут этим надавить на Россию.

«Группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что не допустит участия словацких военных в конфликте, даже если из-за этого ему придется покинуть свой пост.