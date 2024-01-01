Мир 01 января 2024, 23:38 Одесские националисты провели шествие в честь дня рождения Степана Бандеры «Страна.ua»: в Одессе на акцию в честь дня рождения Бандеры пришли 15 человек РИА «Новости»

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Одесские националисты провели марш, посвященный дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе около полутора десятков человек провели марш в честь дня рождения лидера ОУН* Степана Бандеры», — уточнили в сообщении.

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Издание также отметило, что во Львове был уничтожен музей, посвященный украинскому националисту Роману Шухевичу.

Бандера является одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*. После Второй мировой войны, Бандера проживал в Мюнхене, откуда организовывал экстремистскую деятельность ОУН* и УПА* на территории СССР.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о судьбе участников факельных шествий в честь Бандеры. По его словам, их уже практически не осталось. Они либо отправились в ад к своему кумиру, либо сбежали в Европу или находятся в окопах под обстрелами, где им уже не до памятных мероприятий.

*Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенные в России организации.