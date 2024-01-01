01 января 2024, 23:38
Одесские националисты провели шествие в честь дня рождения Степана Бандеры
«Страна.ua»: в Одессе на акцию в честь дня рождения Бандеры пришли 15 человек
Одесские националисты провели марш, посвященный дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Одессе около полутора десятков человек провели марш в честь дня рождения лидера ОУН* Степана Бандеры», — уточнили в сообщении.
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Издание также отметило, что во Львове был уничтожен музей, посвященный украинскому националисту Роману Шухевичу.
Бандера является одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*. После Второй мировой войны, Бандера проживал в Мюнхене, откуда организовывал экстремистскую деятельность ОУН* и УПА* на территории СССР.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о судьбе участников факельных шествий в честь Бандеры. По его словам, их уже практически не осталось. Они либо отправились в ад к своему кумиру, либо сбежали в Европу или находятся в окопах под обстрелами, где им уже не до памятных мероприятий.
*Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенные в России организации.
Одесса
Украина
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