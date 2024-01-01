Мир 01 января 2024, 16:29 Аксенов вспомнил о факельных шествиях украинских поклонников Бандеры Аксенов рассказал о судьбе участников факельных шествий в честь Бандеры РИА «Новости»

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Участники проводимых 1 января факельных шествий в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры отправились в ад к своему кумиру, сбежали в Европу или находятся в окопах под обстрелами, где им не до памятных мероприятий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что не знает, кто из украинских националистов осмелится выйти на факельное шествие в этом году, так как их практически не осталось.

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«Бандеровщина — религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что западных хозяев, которые сегодня управляют верхушкой украинских политиков, судьба народа страны волнует мало. Их цель — создать из Украины анти-Россию, но все их попытки предотвратила российская армия.

В последний раз факельное шествие в честь Степана Бандеры украинские националисты провели 1 января 2022 года. После начала спецоперации и введения на Украине военного положения власти украинских областей запретили подобные мероприятия. В качестве причины они назвали угрозу обстрелов.

Памятные шествия украинские националисты проводили только в западных областях страны. Но в этом году подобных мероприятий не будет и там.

Взорвавшиеся обломки беспилотников уничтожили музей лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича в Белогорще Львовской области, а также университет в Дублянах, где учился лидер Организации украинских националистов (ОУН)* Степан Бандера.

*Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) — запрещенные в России организации.