Мир 01 января 2024, 11:33 Музей националиста Шухевича во Львове уничтожило взрывом Мэр Львова заявил об уничтожении музея националиста Шухевича

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Музей украинского националиста Романа Шухевича уничтожен во Львове из-за взрывов, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. По его словам, это произошло утром 1 января.

Садовой уточнил, что в результате падения обломков беспилотников повреждения получил университет в Дублянах, где учился лидер ОУН* Степан Бандера. Кроме того, полностью уничтожен музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще.

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По мнению мэра Львова, это выглядит «символично и цинично».

Ранее украинские СМИ писали о взрывах, прогремевших во Львовской области в новогоднюю ночь. Сирены звучали в разных частях Украины около 14 часов, к 07:00 1 января все стихло. В командовании ВСУ заявили, что пострадал объект портовой инфраструктуры в Одессе.

*ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая украинская организация.